Назовите наименьшее трёхзначное число кратное одновременно числам 1)2 и 5 2)3 и 5

Математика
Назовите наименьшее трёхзначное число кратное одновременно числам 1)2 и 5 2)3 и 5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) это 100 ,а 2) это 105
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Сделайте пожалуйста небольшое сочинение об дном из известных людей из приведённого списка, ( можно взять другую личность из современности) сочин...
Ответить
Литература
Напишите анализ сопоставления двух описаний обители смотрителя(В то время как та?? жила Дуня и после того как она уехала) повесть"Станционный смотр...
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста написать сообщение на тему мухи более опасные животные чем л??вы и тигры
Ответить
Математика
2 класс математика задача 354
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите! Добра вам 1. Книга – это духовное завещание одного поколени?? другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить; прик...
Ответить