Как будет на английском: - Мои друзья ходили летом на пьесу - я люблю рисовать на ??ождество
Английский язык
Как будет на английском: - Мои друзья ходили летом на пьесу - я люблю рисовать на ??ождество
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-my friends went to play in the summer - I love to draw for Christmas
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