Как будет на английском: - Мои друзья ходили летом на пьесу - я люблю рисовать на ??ождество

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Как будет на английском: - Мои друзья ходили летом на пьесу - я люблю рисовать на ??ождество
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Автор: Гость
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Гость:
-my friends went to play in the summer - I love to draw for Christmas
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