Срочно нужно сочинение-рассуждение .На тему ,,Нужныли в жизни сочувствие и сострадание!" В сочинение привести 2 примера из рассказов (,,Юшка",,Кусака",,Хорошее отношение к лошадям ",,В прекрасном и яростном мире ") план: 1)Т...
Литература
Срочно нужно сочинение-рассуждение .На тему ,,Нужныли в жизни сочувствие и сострадание!" В сочинение привести 2 примера из рассказов (,,Юшка",,Кусака",,Хорошее отношение к лошадям ",,В прекрасном и яростном мире ") план: 1)Тезис (2-3 предложение ) 2)Аргументы или примеры (2 примера ) 3)Вывод (2-3 предложения ) 4 абзаца,НЕ МЕНЬШЕ Срочно ,спасибо огромное ))))
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