Срочно нужно сочинение-рассуждение .На тему ,,Нужныли в жизни сочувствие и сострадание!" В сочинение привести 2 примера из рассказов (,,Юшка",,Кусака",,Хорошее отношение к лошадям ",,В прекрасном и яростном мире ") план: 1)Т...

Литература

Срочно нужно сочинение-рассуждение .На тему ,,Нужныли в жизни сочувствие и сострадание!" В сочинение привести 2 примера из рассказов (,,Юшка",,Кусака",,Хорошее отношение к лошадям ",,В прекрасном и яростном мире ") план: 1)Тезис (2-3 предложение ) 2)Аргументы или примеры (2 примера ) 3)Вывод (2-3 предложения ) 4 абзаца,НЕ МЕНЬШЕ Срочно ,спасибо огромное ))))

Автор: Гость