Два теплохода одновременно отправились от двух пристаней навстречу друг другу. Р??сстояние между пристанями 200 км. Скорость одного теплохода 24 км ч ,второго 26км ч. Через сколько часов они встретятся?

Математика
Два теплохода одновременно отправились от двух пристаней навстречу друг другу. Р??сстояние между пристанями 200 км. Скорость одного теплохода 24 км ч ,второго 26км ч. Через сколько часов они встретятся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T = S:(U1+U2) t = 200:(26+24)=200:50=4 t = 4 часа Ответ: теплоходы встретятся через 4 часа t - Время U1 - Скорость 1 теплохода U2 скорость 2 теплохода
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