Два теплохода одновременно отправились от двух пристаней навстречу друг другу. Р??сстояние между пристанями 200 км. Скорость одного теплохода 24 км ч ,второго 26км ч. Через сколько часов они встретятся?

Математика

Два теплохода одновременно отправились от двух пристаней навстречу друг другу. Р??сстояние между пристанями 200 км. Скорость одного теплохода 24 км ч ,второго 26км ч. Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость