Можете помочь) поставлю самую хорошую оценочку) Все номера пасиб
Алгебра
Можете помочь) поставлю самую хорошую оценочку) Все номера пасиб
Ответ(ы) на вопрос:
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Вариант 1 1. a) 4² b) (2/3)^3 v) 1 г) 0.5² д) 13² 2. a) (-3)² b) (-3)^3 v) (-2/5)² г) (-0.2)^3 д) (-11)² вариант 2 1. a) 9² b) (3/2)^3 v) 1 в любой степени г) 0.6² д) 11² 2. a) (-4)² b) (-2)^3 v) -(3/7)² г) (-0.3)^3 д) -(13)² значок ^ обозначает в степени
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