Как будет на башкирском катаюсь на коньках?
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Как будет на башкирском катаюсь на коньках?
Ответ(ы):
Гость:
Русский:я катаюсь на коньках Башкирский: мин катаюсь на коньках
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