Не используя одну и ту же реакцию дважды в цепочке превращений,напишите уравнение реакций,необходимых для осуществления этих превращений: Бутан-уксусная кислота-ацетат калия-метан-метанол-бромметан-этан-этен-этаналь-уксусная к...

Химия
Не используя одну и ту же реакцию дважды в цепочке превращений,напишите уравнение реакций,необходимых для осуществления этих превращений: Бутан-уксусная кислота-ацетат калия-метан-метанол-бромметан-этан-этен-этаналь-уксусная кислота-уксусный ангидрид.
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Ответ(ы):
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Решение: 1) CH₃-CH₂-CH₂-CH₃+5O₂→2CH₃COOH+2H₂O (при t° и катализаторе) 2) 2CH₃COOH+2K→2CH₃COOK+H₂↑ 3) CH₃COOK+KOH→K₂CO₃+CH₄↑ 4) CH₄+Cl₂→CH₃Cl+HCl  (на свету) CH₃Cl+NaOH→CH₃OH+NaCl  (CH₄-->CH₃OH осуществляется в 2 стадии) 5)  CH₃OH+HBr→CH₃Br+H₂O 6)  CH ₃Br+2Na+CH ₃Br →C ₂H ₆+2NaBr (реакция Вюрца) 7) C ₂H₆→C₂H₄+H₂↑ (при t° и катализаторе Ni) 8) C₂H₄+H₂O→C₂H₅OH C₂H₅OH→CH₃COH+H₂↑ (идет в 2 стадии) 9) CH₃COH+Ag₂O→CH₃COOH+2Ag↓ (при t° и NH₃·H₂O) 10) 2CH₃COOH→CH₃CO-O-CO-CH₃ (при t° и катализаторе P₂O₅)
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