Слова цієї частини мови поділяються на особові, означальні, заперечні, а ще можуть бути: а)формотворчими б)порядковими в)словотворчими г)відносними д)кількісними

Українська мова
Слова цієї частини мови поділяються на особові, означальні, заперечні, а ще можуть бути: а)формотворчими б)порядковими в)словотворчими г)відносними д)кількісними
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ЗАЙМЕННИКИ поділяються на особові, означальні, заперечні, а ще можуть бути:а)формотворчими (я - мене, він - його) б)порядковими (котрий, котрийсь, котрий-небудь,...) в)словотворчими (хтось, якийсь, ніхто) г)відносними (то, що, який,..) д)кількісними (скільки, ніскільки,кілька,...)
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