Слова цієї частини мови поділяються на особові, означальні, заперечні, а ще можуть бути: а)формотворчими б)порядковими в)словотворчими г)відносними д)кількісними

Гость: Гость:

ЗАЙМЕННИКИ поділяються на особові, означальні, заперечні, а ще можуть бути:а)формотворчими (я - мене, він - його) б)порядковими (котрий, котрийсь, котрий-небудь,...) в)словотворчими (хтось, якийсь, ніхто) г)відносними (то, що, який,..) д)кількісними (скільки, ніскільки,кілька,...)