Кто такие большевики кратко
История
Кто такие большевики кратко
Ответ(ы):
Гость:
Большевики- Социал-демократическая партия в Рос. империи во главе с В.И.Лениным.
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