670*200+52800:40= 657450:90+83*600= (612237-240037):40= 70*(100100-99800)=

Математика
670*200+52800:40= 657450:90+83*600= (612237-240037):40= 70*(100100-99800)=
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