Виталик Миша и Сергей пришли вместе сфотографироваться .сколькими различными способами они могут сесть
Математика
Виталик Миша и Сергей пришли вместе сфотографироваться .сколькими различными способами они могут сесть
Ответ(ы):
Гость:
ВСМ, ВМС, МСВ, МВС, СВМ, СМВ - 6 способов
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