Ответ на вопросы. какой был день? Какая туча закрыла небо? Какой хлынул дождь? Кака?? часть речи помогла описать состояние природы до дождя, во время дождя и после него?

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Ответ на вопросы. какой был день? Какая туча закрыла небо? Какой хлынул дождь? Кака?? часть речи помогла описать состояние природы до дождя, во время дождя и после него?
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Гость:
Пасмурный, дождевая Извини до конца не понял
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