Сочинение-сказка про школу
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Сочинение-сказка про школу
Ответ(ы):
Гость:
Я каждый день встаю в школу по раньше.Я чищу зубы,мне мама заплетает косу.И я одеваю конечно же куртку,и иду в школу.В школе я встретилась с моими друзьями.Я со своей лучшей подругой раскрашивала раскраску а все играли в коридоре они бегали.И потом в это время зазвенел звонок на урок.Мы все разошлись по местам встали и пришла наша учительница и мы сели.У нас была математика м ы проходили внетабличное умножение и деление и она вызвала меня к доске решать внетабличные примеры.Я так испугалась что чучуть не заплакала.Я вся истерялась и про себя говорю что же мне делать что же мне делать я незнаю как решать всё это.Но потом наша учительница вышла на 5 минут а в эту минуту мне помогла решить моя лучшая подруга.И благодаря неё я получила твёрдую пять!
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