От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли 2 катера. Через 3 ч расстояние между ними стало равна 168 км. Найди скорость второго катера, если известно, что скорость первого катера составляет 25 км/ч
Математика
От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли 2 катера. Через 3 ч расстояние между ними стало равна 168 км. Найди скорость второго катера, если известно, что скорость первого катера составляет 25 км/ч
Ответ(ы):
Гость:
1)25*3=75(км)-проплыл первый катер 2)168-75=93(км)-проплыл второй катер 3)93:3=31(км/ч)-скорость второго катера
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