От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли 2 катера. Через 3 ч расстояние между ними стало равна 168 км. Найди скорость второго катера, если известно, что скорость первого катера составляет 25 км/ч

Математика

От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли 2 катера. Через 3 ч расстояние между ними стало равна 168 км. Найди скорость второго катера, если известно, что скорость первого катера составляет 25 км/ч

Автор: Гость