Перша буква слова стоіть в алфавіті після букви о,друга -після букви и,третя -перед буквою г,четверта -після букви д,п'ята -перед буквою о,шоста -м'який знак.Відгадай слово
Информатика
Перша буква слова стоіть в алфавіті після букви о,друга -після букви и,третя -перед буквою г,четверта -після букви д,п'ята -перед буквою о,шоста -м'який знак.Відгадай слово
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