4n(равно)-2(плюс)6n(плюс)7

Математика
4n(равно)-2(плюс)6n(плюс)7
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пишем так, как написано в вопросе 4n = -2 + 6n + 7 6n - 4n = -2 - 7 2n = -9 n = 4 1/2 = 4.5 - ОТВЕТ.
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