Три правильных ответа основные слои кожи: 1 железный слой 2 эпидермис 3 дерма 4 жировая клетчатка 5 мышечный слой 6 пигментный слой
Биология
Три правильных ответа основные слои кожи: 1 железный слой 2 эпидермис 3 дерма 4 жировая клетчатка 5 мышечный слой 6 пигментный слой
Ответ(ы):
Гость:
Эпидермис, дерма, жировая клетчатка
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