Решите номер 588 плиз плиз
Математика
Решите номер 588 плиз плиз
Ответ(ы):
Гость:
И площади рассчитаны и другие прямоугольники нарисованы.
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