Помогите пожалуйста. 1) x - 18 = -18 2) x - 9,4 = 8,3 3)x - (-5) = 12 4)-17 + x = 14 5)34 + x = -34 6)- 7 3\4 + x = - 25/8
Математика
Помогите пожалуйста. 1) x - 18 = -18 2) x - 9,4 = 8,3 3)x - (-5) = 12 4)-17 + x = 14 5)34 + x = -34 6)- 7 3\4 + x = - 25/8
Ответ(ы):
Гость:
1)х=-18+18 х=0 2) 3)х+5=12 х=12-5 х=7
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