Как читается английский текст русскими буквами с транскрипцией
Английский язык
Как читается английский текст русскими буквами с транскрипцией
Ответ(ы) на вопрос:
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R-р,p-п,m-м,i-и,a-е,b-б,c-сь, d-д,e-э,f-ф,g-джи, h-хь,j-ж,k-к,l-л,n-н,o-о,q-кё,s-с,t-т,u-ю, v-в,w-ву,x-сс, y-й,z-з.
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