Как читается на русскому языке "The north face"?
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Как читается на русскому языке "The north face"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если перевести, то будет северная сторона)
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