Как читается на русскому языке "The north face"?

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Как читается на русскому языке "The north face"?
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Если перевести, то будет северная сторона)
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