Как делать английский язык

Английский язык
Как делать английский язык
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.It hasn't got  brown eyes. 3.It's got small ears. 4.It hasn't got a small nose.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Назови коэффициенты a, b и c линейного уравнения с двумя переменными: x−6y+4=0
Ответить
Математика
680-630=(600-600)+80-30)
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста!! Напиши задачу в строчку, в одной упаковке 25 футболок,из них 10 белого цвета,а остальные красного. Сколько футболок красного ...
Ответить
Русский язык
Падежи. просклонять друг,камень.составить предложения,определить гл.чл.предложения, части речи,указать падежи существительных
Ответить
Алгебра
Отношение ординаты точки на окружности к ее абсциссе называется
Ответить