Как делать английский язык
Английский язык
Как делать английский язык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.It hasn't got brown eyes. 3.It's got small ears. 4.It hasn't got a small nose.
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