Как делать синтаксический разбор предложения??? Первый снег. Это замечательная п??ра когда люди радуются приходу зимы. Когда снег падает сразу охота выйти на улицу. Поднимается новогодней настроение и вспоминаешь зиму в прошло...
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Как делать синтаксический разбор предложения??? Первый снег. Это замечательная п??ра когда люди радуются приходу зимы. Когда снег падает сразу охота выйти на улицу. Поднимается новогодней настроение и вспоминаешь зиму в прошлом году. Вспоминаешь как веселился с друзьями и валялся в снегу. А еще лучше то что зимой каникулы!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот. Заранее не за что
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