пожалуйста помогите 89 упражнение 90

Русский язык
пожалуйста помогите 89 упражнение 90
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волка, ласточку, варенье, букварь (азбуку) , ключ
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