Как км/ч переводятся в м/с?:(
Алгебра
Как км/ч переводятся в м/с?:(
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Гость:
Нужно разделить на 1000 и умножить на 60
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