Зазывалки на ярмарку. плиз срочно

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Зазывалки на ярмарку. плиз срочно
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Автор: Гость
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Гость:
Подходите налетайте самые вкусные апельсины покупай заходи смотри подберай
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