Как делить двухзначные числа? ... Деление таких чисел друг на друга входит в програ??му третьего класса математики и имеет наибольшую сложность среди так называемых внетабличных действий над числами 92:46=

Математика
Как делить двухзначные числа? ... Деление таких чисел друг на друга входит в програ??му третьего класса математики и имеет наибольшую сложность среди так называемых внетабличных действий над числами 92:46=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96:46=2 как это сделать 46+46 ЭТО БУДЕТ 2 ответ тем самым 2
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