Помогите решить номер 2 и 3

Алгебра
Помогите решить номер 2 и 3
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Гость:
Сори только номер 2 4741632
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