Вопрос 1 в квадратике!

Биология
Вопрос 1 в квадратике!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зависимости от выполняемой функции, кости по своему строению распределяются на трубчатые, кубические, неправильные, плоские
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