Сильное чувство, которое испытывает человек, встречаясь с непонятным, неприятным, неожиданным
Обществознание
Сильное чувство, которое испытывает человек, встречаясь с непонятным, неприятным, неожиданным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страх, ну допустим боишься паука. вот его видишь. неожиданно и неприятно
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