Заполните таблицу по теме "разнообразие опыления у цветковых растений".

Биология
Заполните таблицу по теме "разнообразие опыления у цветковых растений".
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самоопыление примеры: горох, помидоры, фасоль, фиалки, арахис. На счёт приспособления растений к опылению не знаю , но знаю , что : У однолетних растений самоопыление происходит чаще , чем у многолетних, происходит это опыление в нераскрывшемся бутоне. Опыление при помощи ветра примеры: орешник, берёза, тополь, рожь, дуб. Растения ,которые опыляются ветром растут чаще всего большими скоплениями, на растении созревает много пыльцы , цветки у этих растений невзрачные. Опыление насекомыми примеры: мак, львиный зев, табак душистый ,маргаритки, лютики.  Растения ,которые опыляются насекомыми обладают сильным ароматом и ярким цветом для привлечения насекомых. Пыльцевые зёрна у них большие и клейкие ,чтоб цепляться за насекомое.
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