Найди какую часть число 2 1/5 составляет от 3 3/10

Математика
Найди какую часть число 2 1/5 составляет от 3 3/10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/5 и 33/10. Чтобы их сравнивать у них должен быть один знаменатель. Первую дробь надо умножить на 2. 22/10 и 33/10 Теперь разделим 22/10 на 33/10. Получаем 2/3
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