Как добраться из черного моря до атлантического океана через какие проливы? Пож??луйста напишите маршрут проливов от черного моря до атлантического океана!!! Умоляю помогите срочно !!!!! Очень срочно!!!!

Окружающий мир
Как добраться из черного моря до атлантического океана через какие проливы? Пож??луйста напишите маршрут проливов от черного моря до атлантического океана!!! Умоляю помогите срочно !!!!! Очень срочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Керченский, дарданела,босфор
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