Как доказать что почка является зачаточным побегом?

Побег и почки В центральной части почки хорошо заметен зачаточный стебель, а на нем - очень мелкие зачаточные листья. В пазухах этих листьев находятся зачаточные почки. Таким образом, почка представляет собой зачаточный побег>

Гость: Гость:

Нужно разрезать несколько почек. В центральной части почки хорошо заметен зачаточный стебель, а на нем - очень мелкие зачаточные листья. В пазухах этих листьев находятся зачаточные почки. Таким образом, почка представляет собой зачаточный побег> Если разрезать несколько почек, можно увидеть, что внутри одних на зачаточном стебле расположены только зачаточные листья. Такие почки называют вегетативными. Внутри других почек находятся зачаточные бутоны. Это генеративные (цветочные) почки. Генеративные почки по внешнему виду, как правило отличаются от вегетативных. Они крупнее вегетативных и более округлы.