ученика раздали 100 листов бумаги. 12 ученикам дали по 3 листа, остальным - по 4. Сколько учеников получили по 4 листа?

Математика

ученика раздали 100 листов бумаги. 12 ученикам дали по 3 листа, остальным - по 4. Сколько учеников получили по 4 листа?

Автор: Гость