ученика раздали 100 листов бумаги. 12 ученикам дали по 3 листа, остальным - по 4. Сколько учеников получили по 4 листа?
Математика
ученика раздали 100 листов бумаги. 12 ученикам дали по 3 листа, остальным - по 4. Сколько учеников получили по 4 листа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12*3 = 36 2) 100-36= 64 3) 64/4 =16 Ответ: 16 учеников.
Гость:
1)сколько всего листов получили 12 учеников? 12*3=36 листов 2)сколько листов осталось? 100-36=64 листа 3)сколько учеников получат по 4 листа? 64:4=16 учеников
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