Как достичь интеграции в конфликте

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Конфликт определяется как состояние дисгармонии между несовместимыми или противоположными людьми, идеями или интересами. Психологически конфликт - это умственная борьба, иногда бессознательная, возникающая, когда разные репрезентации мира находятся в противодействии или исключительности. Конфликты могут происходить либо внутри между частями самого себя (внутренний конфликт), либо внешне - с другими (межличностный конфликт). Внутренне конфликт происходит между разными частями человеческого опыта и на многих уровнях. Например, конфликт может происходить на уровне поведения. Человек может хотеть смотреть определенную телевизионную программу, с одной стороны, но с другой стороны, желать выйти на улицу и подвигаться. Конфликты также могут происходить между различными способностями, между творчеством и защитой. У человека могут находиться в конфликте убеждения и ценности. Человек может верить, что, с одной стороны, хорошо изучить математику, а с другой - не верить, что для него/нее возможно ее изучить. Это приведет к борьбе относительно изучения математики. Конфликты уровня идентичности часто происходят касательно ролей. Человек может бороться между своими обязанностями как родитель, с одной стороны, и как профессионал - с другой. В межличностном плане карты реальности разных людей иногда настолько отличаются, что появляются "шишки", когда они пытаются общаться или взаимодействовать друг с другом. Основные заключения, верования, ценности и пресуппозиции о мире группируются вместе для создания различных моделей реальности. Когда эти модели или карты не содержат механизмы для того, чтобы творчески реагировать на "шишки" от других карт, тогда энергия высвобождается в форме разногласия, спора, борьбы или других форм конфликта. Переговоры, посредничество и арбитраж являются различными формами управления межличностными конфликтами. Конфликтующие части Иногда люди могут быть «неконгруэнтными», во «внутреннем конфликте», «двух взглядов» или«не в ладах» с самим собой. Эти вопросы не столько связаны с внешним давлением, сколько с более глубокими структурами внутри самого человека, что ведет к конфликтам между различными «частями» собственной умственной системы. Другими словами, эти проблемы касаются конфликтов внутри самого себя. Фрейд полагал, что такая внутренняя борьба лежит, в конечном счете, в корне многих психологических проблем. Он утверждал: «Одна сторона личности отстаивает одни желания, в то время как другая часть борется с ними и отбивается от них. Невроз не возникает без такого конфликта». Согласно Фрейду, конфликт происходит из фрустрации... Чтобы стать патогенным, внешняя фрустрация должна быть подкреплена внутренней фрустрацией... Внешняя фрустрация удаляет одну возможность удовлетворения, внутренняя фрустрация пытается исключать другую возможность, и именно эта вторая возможность становится основанием для конфликта. В типичной ситуации, если внешний тупик препятствует достижению цели, мы удерживаем наше внимание на результате, запрещаем любые «противоречащие идеи» и продолжаем попытки в других направлениях или стратегиях для того, чтобы достигнуть цели. Однако если существует внутренний конфликт, то «почва для спора» перемещается внутрь, и начинается битва между двумя собственными частями. Как указывает Фрейд, внешняя фрустрация подкрепляется внутренней фрустрацией. То есть, как если бы человек оказался «между молотом и наковальней». И когда борьба разворачивается между двумя частями самого себя, то никто никогда не сможет выиграть. Как выразился Фрейд, этот конфликт не разрешить, помогая одной части одержать победу над другой… Одна часть в любом случае останется неудовлетворенной. Попытка разрешить этот тип конфликта, подавляя одну сторону, что можно было бы сделать с типичными «противоположными идеями»,создает «двойную связку», в которой «вы прокляты, если вы делаете, и прокляты, если вы не делаете». То есть как будто происходит борьба между двумя противоречивыми намерениями.