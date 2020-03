Как это решить, объясните только простыми словами) пож

Гость: Гость:

Здесь нам нужны формулы для вычисления емкости С конденсатора: (1) C = q / U , где q - заряд; U - напряжение. (2) C = ε*ε₀S/d, где S - площадь пластины, d - расстояние между пластинами. 1) Конденсатор отключен Это значит, что ЗАРЯД изменится уже не может (по закону сохранения заряда. По формуле (2): если d УВЕЛИЧИЛИ в 3 раза, значит емкость УМЕНЬШИТСЯ в 3 раза. По формуле (1) U = q / C Если С уменьшилась в 3 раза, значит U УВЕЛИЧИЛАСЬ в 3 раза Напряженность: E = U/d U и d ОДНОВРЕМЕННО увеличились в 3 раза, значит E - не изменилась. _______________ Точно также можно провести рассуждения для случая, когда источник питания НЕ ОТКЛЮЧАЛИ. Здесь изменяться НЕ БУДЕТ напряжение U. При помощи формул (1) и (2) проведи аналогичные рассуждения...