Как это решить ? За 1 мин пчела пролетела 300 м . Какое расстояние она пролетит за 15 сек.
Математика
Как это решить ? За 1 мин пчела пролетела 300 м . Какое расстояние она пролетит за 15 сек.
Ответ(ы):
Гость:
1)1 мин.=60 сек. 2)300: 60=5(м/сек) 3)5*15=75(м) - пролетела метров. всё
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