Периметр треугольника 65 см. Первая сторона 23 см,вторая на 8 см больше. Какой длины третья сторона

Математика

Периметр треугольника 65 см. Первая сторона 23 см,вторая на 8 см больше. Какой длины третья сторона

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