Периметр треугольника 65 см. Первая сторона 23 см,вторая на 8 см больше. Какой длины третья сторона
Математика
Периметр треугольника 65 см. Первая сторона 23 см,вторая на 8 см больше. Какой длины третья сторона
Ответ(ы):
Гость:
23+8+23=54 65-54=11 ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух поселков одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. один из автомобилей ехал со скоростью 106 км в час и проехал до встречи ...
Биология
Название растения :морковь, томат, пшеница, лук ,картофель Задание:определить тип корневой системы (стержневой или мочковатый) и особенности стро...
Математика
Автомобиль имеет грузоподъёмность 0,4 тонны.Можно ли положить в багажник автомоби??я 2 мешка моркови по 50 кг каждый,если в салоне должны ехать 4 ч...