Когда спортсмен из команды 4"а"класса на последнем этапе принял эстафетную палочк?? от своего товарища,его соперник из команды 4"б"класса был впереди на 15 метров.Участник из команды 4"б"бежит со скоростью5м/с,а его соперник-6м...

Математика

Когда спортсмен из команды 4"а"класса на последнем этапе принял эстафетную палочк?? от своего товарища,его соперник из команды 4"б"класса был впереди на 15 метров.Участник из команды 4"б"бежит со скоростью5м/с,а его соперник-6м/с.Через сколько секунд второй догонит первого?Сможет ли победить команда 4"а",если длина заключительного этапа-90 метров?

Автор: Гость