Когда спортсмен из команды 4"а"класса на последнем этапе принял эстафетную палочк?? от своего товарища,его соперник из команды 4"б"класса был впереди на 15 метров.Участник из команды 4"б"бежит со скоростью5м/с,а его соперник-6м...
Математика
Когда спортсмен из команды 4"а"класса на последнем этапе принял эстафетную палочк?? от своего товарища,его соперник из команды 4"б"класса был впереди на 15 метров.Участник из команды 4"б"бежит со скоростью5м/с,а его соперник-6м/с.Через сколько секунд второй догонит первого?Сможет ли победить команда 4"а",если длина заключительного этапа-90 метров?
Ответ(ы):
Гость:
90 - 15= 75:5=15 4а
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Математика