Как я могу исполнить свой моральный долг перед семьей и Родиной эссе 4 класс сочин??ние
Окружающий мир
Как я могу исполнить свой моральный долг перед семьей и Родиной эссе 4 класс сочин??ние
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты должен не спорить со старшими. Придерживаясь правилам иерархии! Надо помогать своим родным. И не говорить плохие слова! По мудрости китайских монахов - НЕ ДЕЛАЙ ДРУГИМ ПЛОХО! ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШ ЧТОБЫ ТЕБЕ СДЕЛАЛИ ПЛОХО!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Сторона AB треугольника ABC равна 17 см, сторона AC вдвое больше стороны AB, а сторона BC ??а 10 см меньше стороны AC. Найдите периметр треугольник...
Другие предметы
Русский язык
Українська мова