Как я могу исполнить свой моральный долг перед семьей и Родиной эссе 4 класс сочин??ние

Гость: Гость:

Ты должен не спорить со старшими. Придерживаясь правилам иерархии! Надо помогать своим родным. И не говорить плохие слова! По мудрости китайских монахов - НЕ ДЕЛАЙ ДРУГИМ ПЛОХО! ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШ ЧТОБЫ ТЕБЕ СДЕЛАЛИ ПЛОХО!