Как из двух пристаней расстояние между которыми 350 километров в 11:00 отправились навстречу друг другу два теплохода скорость первого теплохода 32 километров час скорость второго теплохода 38 километров час Какое время теплохо...

Математика
Как из двух пристаней расстояние между которыми 350 километров в 11:00 отправились навстречу друг другу два теплохода скорость первого теплохода 32 километров час скорость второго теплохода 38 километров час Какое время теплоходы встретятся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32 + 38 = 70 350 : 70 = 5 11 + 5 = 16:00
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