Що означає ні пари з уст
Українська мова
Що означає ні пари з уст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мовчати, нічого не говорити
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