Сол уақытта өз көңіл күйіңді қандай сөздермен білдіресің? Бұл спорт түрінен қандай мақты спортшалар бар?Олар туралы не білесің? перевидите на русском языке пожалуйста прошу умоляю
Қазақ тiлi
Сол уақытта өз көңіл күйіңді қандай сөздермен білдіресің? Бұл спорт түрінен қандай мақты спортшалар бар?Олар туралы не білесің? перевидите на русском языке пожалуйста прошу умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как ты можешь описать свои чуства в тот момент? какие сильные спортсмены есть в этом виде спорта? что ты про их знаешь?
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