В первый день на мельнице смололи 3/10 привезенного зерна,во второй 2/5 привезенного зерна. Сколько зерна привезли на мельницу,если во второй день смололи на 780 кг больше, чем в первый.
Математика
В первый день на мельнице смололи 3/10 привезенного зерна,во второй 2/5 привезенного зерна. Сколько зерна привезли на мельницу,если во второй день смололи на 780 кг больше, чем в первый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 день - 3/10 2 день - 2/5=4/10 4/10-3/10 = 780 кг 1/10 = 780 кг всего зерна - 7800 кг. 2) 4/7 - 1 день 40%= 4/10 - 2 день 48 га = 3 день 4/7+4/10 = 68/70=34/35 48 га = 1-34/35 = 1/35 площадь всего поля = 48*35=1680 га.
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