В первый день на мельнице смололи 3/10 привезенного зерна,во второй 2/5 привезенного зерна. Сколько зерна привезли на мельницу,если во второй день смололи на 780 кг больше, чем в первый.

Математика

В первый день на мельнице смололи 3/10 привезенного зерна,во второй 2/5 привезенного зерна. Сколько зерна привезли на мельницу,если во второй день смололи на 780 кг больше, чем в первый.

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