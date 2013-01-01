Решите плиз:3 Х•47+295=1000 Мне не нужен просто ответ мне нудно пояснение:3
Математика
Решите плиз:3 Х•47+295=1000 Мне не нужен просто ответ мне нудно пояснение:3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X•47+295=1000 x•47=1000-295 x•47=705 x=705\47 x=15 ответ:x=15
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