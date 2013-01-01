Как расставить арефметические знаки в 9876543210, чтоб получилось число 2013

Математика
Как расставить арефметические знаки в 9876543210, чтоб получилось число 2013
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Гость:
Взять последние 4 и поменять их местами
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