Приводите факты , влияющие на развитие экономики Кубани
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Приводите факты , влияющие на развитие экономики Кубани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потомучто на кубане земля очень плодородная и потому там ростет все
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