Приводите факты , влияющие на развитие экономики Кубани

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Приводите факты , влияющие на развитие экономики Кубани
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Автор: Гость
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Гость:
Потомучто на кубане земля очень плодородная и потому там ростет все
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