Длинна сада прямоугольной формы 30 м. На изготовление забора вокруг садв потребовалось 100 м сетки. Найди ширину этого сада.

Математика

Длинна сада прямоугольной формы 30 м. На изготовление забора вокруг садв потребовалось 100 м сетки. Найди ширину этого сада.

Автор: Гость