Длинна сада прямоугольной формы 30 м. На изготовление забора вокруг садв потребовалось 100 м сетки. Найди ширину этого сада.

Математика
Длинна сада прямоугольной формы 30 м. На изготовление забора вокруг садв потребовалось 100 м сетки. Найди ширину этого сада.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина=20метров 1)30*2=60(м) 2)100-60=40(м) 3)40:2=20
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