В лесах России растет 123 вида лиственных пород деревьев что на 83 видов больше чем у хвойных пород Сколько всего видов пород деревьев растет на территории России
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В лесах России растет 123 вида лиственных пород деревьев что на 83 видов больше чем у хвойных пород Сколько всего видов пород деревьев растет на территории России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
123-83=40 видов хвойных пород растет на территории России 123+40=163 всего видов растет на территории России
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