В лесах России растет 123 вида лиственных пород деревьев что на 83 видов больше чем у хвойных пород Сколько всего видов пород деревьев растет на территории России

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В лесах России растет 123 вида лиственных пород деревьев что на 83 видов больше чем у хвойных пород Сколько всего видов пород деревьев растет на территории России

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